Єхануров думає, що в Україні вже «косять» від кризи, а не від армії

В умовах фінансової кризи Збройні Сили України стають осередком стабільності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ за результатами підсумкового розширеного засідання колегії Міністерства оборони України, яке проходить сьогодні в Києві.

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив на необхідності в умовах фінансової кризи докласти максимум зусиль для захисту державного оборонного замовлення і військового бюджету на наступний рік.

Він пояснив, що цього року Збройні сили будуть фактично профінансовані на 9,4 млрд. грн., що в умовах інфляції є меншим обсягом, ніж у 2007 році.

«Сподіваюся, що наші урядовці і парламентарії з розумінням поставляться до питання безпеки держави», - зазначив міністр оборони з огляду на перспективи ухвалення закону про державний бюджет на наступний рік.

Водночас Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що, незважаючи на ускладнення економічної ситуації в державі, Міноборони поки що вдається зберігати робочі місця на своїх підприємствах.

Він також наголосив, що під час осіннього призову військовому відомству відносно легко вдалося набрати юнаків на строкову службу до війська, і, таким чином, завершити цей призов на два тижні раніше.

У зв’язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ припустив, що це може бути результатом фінансової кризи, адже молоді люди перебуванням в армії намагаються її пережити.

«Дуже хочу, щоб криза була за межами Збройних сил, і ми робитимемо все можливе, щоб уникнути її наслідків», - зазначив міністр оборони.