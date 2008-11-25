Ющенка непокоїть високий попит на долари

Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний збереженням високого попиту на валюту на міжбанківському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на зустрічі з міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ. На зустрічі також був присутній перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

За словами Президента, вчора попит на долар на міжбанку перевищував 1 млрд. доларів. При цьому пропозиція становила 0,5 млрд. доларів.

Водночас В.ЮЩЕНКО назвав позитивним те, що обсяг коштів у доларах, що надходять на рахунки суб`єктів господарської діяльності і списуються з цих рахунків, практично однаковий.

У свою чергу, О.ШЛАПАК повідомив, що вже ведеться робота з визначення причин високого попиту на валюту, і вже до кінця тижня, можливо, можна буде вийти на ухвалення якихось рішень з цього питання. Зокрема, О.ШЛАПАК, наголосив на необхідності перевірки доцільності операцій банків із купівлі валюти для власних потреб.

Як повідомлялося, сьогодні, 25 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 6,42500/6,6750 грн., ціни на російську валюту піднялися до 0,2310/0,2395 грн., котирування з євро-гривні пішли вгору - 8,2735/8,6050 грн.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,2884/1,2886 дол. США (понеділок - 1,2579/1,2581 дол. США).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

На сьогодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 6,29 грн. за долар, знизивши його на 1,9% порівняно з курсом на 24 листопада (6,17 грн./дол.).

З 28 листопада набуває чинності постанова НБУ про прив`язку офіційного курсу гривні по відношенню до долара до курсу на міжбанківському ринку.