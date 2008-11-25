Суд оголосив вирок іноземцю, який переправлял брата через кордон

Суд Залізничного району Сімферополя оголосив вирок стосовно 35-річного громадянина Узбекистану, який допомагав своєму братові незаконно виїхати з України.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, зазначеного громадянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Суд визначив міру покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. На підставі статті 75 ККУ, порушника звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

15 серпня цього року чоловік організував незаконне переправлення через державний кордон України свого 42-річного брата, який був на заробітках в Херсонській області та загубив паспорт. Родичу чоловік віддав свій паспорт та надав рекомендації, як поводитися під час перевірки документів. Після того, як іноземця викрили в аеропорту Сімферополя, стосовно його брата органом дізнання Сімферопольського прикордонного загону 22 серпня було порушено кримінальну справу, яку згодом передали до слідчого відділу ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим.