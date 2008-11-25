Пушкініст Казарін: 12-й пам`ятник Пушкіну Севастополю не потрібний

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН закликав міську раду розумно ставитися до установки пам`ятників у Севастополі.

«Я сумніваюся, що нам потрібний 12-й пам`ятник Пушкину при всій нашій загальній любові до нього», - сказав В.КАЗАРІН, коментуючи заяву голови міськради Валерія САРАТОВА про установку пам`ятника поетові в Севастополі.

«На даний момент в Севастополі в 11 різних формах увічнена пам`ять Пушкіна: це і пам`ятні знаки в с. Орлиному і Георгіївському монастирі; це пам`ятники Пушкіну у військовій частині на Фіоленті і Сквері чекістів; це Пушкінський бюст на театрі Луначарського і на бібліотеці Толстого; це барельєф Пушкіна на гімназії №1; це дві вулиці, які носять ім`я Пушкіна тощо», - цитує В.КАЗАРІНА прес-служба Севастопольської МДА.

В.КАЗАРІН зазначив, що в місті не увічнена пам`ять багатьох гідних людей, яким Севастополь зобов`язаний своїм великим минулим. «У нас не відновлений пам`ятник Лазареву, розплавлений за радянських часів. Я вважаю, що потрібно думати про пам`ятник Толстому, а також Купріну - в Балаклаві. Поставити пам`ятник або пам`ятний знак Афанасію Нікітіну. Треба подумати про Собінова, який, по суті, стояв біля витоків севастопольського театру. Є пропозиція встановити пам`ятник командувачеві Чорноморським флотом в 1916-1917 роках Олександру Колчаку», - відзначив перший заступник глави МДА.

Він вважає, що робота по установці пам`ятників у Севастополі має бути заснована на глибокому історичному аналізі значення і ролі тієї або іншої особи в долі міста і виходити з принципу доцільності.

***В.КАЗАРІН - пушкініст, доктор філологічних наук, професор.