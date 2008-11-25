«Нафтогаз» просить 3 млрд. грн на освоєння 3 родовищ на шельфі моря

НАК «Нафтогаз України» просить Кабінет Міністрів України передбачити в держбюджеті три млрд. грн. на облаштування Одеського і Безіменного газових і Суботинського нафтового родовищ на шельфі Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним проханням звернувся заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН сьогодні під час наради, присвяченої розвиткові інфраструктурних проектів в енергетиці і вугільній галузі.

«Це ті об`єкти, які впродовж двох років практично повернуть свою продукцію», - відзначив В.ЧУПРУН.

Крім того, заступник голови правління звернувся з проханням передбачити у фінплані НАК «Нафтогаз України» кошти на реалізацію інвестиційних проектів за кордонами України.

В.ЧУПРУН відзначив, що коштів, виділених цього року на ці потреби в обсягу 160 млн. грн., замало.

«Цього року 160 млн. грн. видали, але цим ми не закриваємо навіть проект у Єгипті, де потрібно 47 млн. дол.», - відзначив. В.ЧУПРУН.