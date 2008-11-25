У Керчі евакуювали супермаркет

З супермаркету в Керчі сьогодні евакуювали покупців і продавців – в будівлі відбувалися навчання МНС.

Згідно із «легендою», спалах стався в щитовій, потім вогонь перекинувся на продуктовий склад першого поверху.

Евакуація покупців і персоналу зі всіх поверхів проводилася через центральний вхід. Двух людей, що опинилися на даху, зняли за допомогою автосходів.

Навчання МНС Керчі вперше провели не тільки з обслуговуючим персоналом супермаркету, але і з людьми, які можуть опинитися в будівлі, що горить.

Навчання на об`єкті з масовим перебуванням людей були заплановані заздалегідь. У них взяли участь всі 3 пожежно-рятувальні служби Керчі, повідомляє портал Керч - це моє місто