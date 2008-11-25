Грач просить генпрокурора звільнити з-під варти мера Піщаного

Народний депутат (фракція КПУ), лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ просить генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА звільнити з-під варти на час досудового слідства голову сільради бахчисарайського села Піщане Петра КІКАВУ.

Л.ГРАЧ в зверненні до керівника ГПУ просить звільнити П.КІКАВУ під свою особисту відповідальність як народного депутата.

«Зважаючи на критичну ситуацію, що склалася серед жителів с. Піщане, а також немолодий вік затриманого, як народний депутат України ручаюся за цю людину і прошу звільнити його під моє поручительство з-під варти на час досудового слідства», - мовиться в депутатському зверненні, текст якого розміщений на офіційному сайті Л.ГРАЧА.

Депутат звертає увагу О.МЕДВЕДЬКА, що на його звернення на ім`я прокурора Криму Володимира БОЙКА була отримана відповідь, в якій, на думку Л.ГРАЧА, не вказані обгрунтовані причини відмови в проханні - звільнити з-під варти П.КІКАВУ під відповідальність на час досудового слідства.

Крім того, Л.ГРАЧ в зверненні до О.МЕДВЕДЬКА стверджує, що в інтерв`ю газеті «Крымские известия» голова парламенту Криму Анатолій ГРИЦЕНКО своїми заявами «чинить тиск на рішення прокуратура АРК В.БОЙКА» щодо прохання нардепа зокрема і хід слідства в цілому.

*** За повідомленням прес-служби прокуратури Криму, 23 вересня «на гарячому» - під час отримання 15 тисяч доларів хабара було затримано депутата Піщанівської сільради. Загалом сума хабара за виділення 2 гектарів землі на території сільради мала становити 140 тисяч доларів. Ці гроші, за даними прокуратури, призначалися також і голові сільради П.КІКАВІ. 23 вересня планувалося затримати й П.КІКАВУ, проте через невдоволення селян правоохоронці відмовилися від цієї ідеї. Голову сільради затримали наступного дня. Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України – отримання хабара в особливо великому розмірі.

Президія Верховної Ради Криму у жовтні просила Генпрокуратуру України створити комісію для перевірки обґрунтованості участі працівників відділу боротьби зі злочинністю в органах виконавчої влади Південного регіону Департаменту боротьби з економічними злочинами Міністерства внутрішніх справ України під час затримання голови Піщанівської сільської ради П.КІКАВИ та обшуку в його будинку.

Президія ВР Криму також просить ГПУ перевірити дотримання низку статей Закону України «Про міліцію» під час застосування 23 вересня в Піщаному працівниками органів внутрішніх справ і слідчого відділу прокуратури Криму заходів примусового характеру, пов`язаних з обмеженням особистої свободи громадян і в разі необхідності вжити заходи прокурорського реагування. Посилаючись на інформацію жителів села, деякі депутати кримського парламенту заявили, що 23 вересня співробітники МВС влаштували справжні «маски-шоу» в Піщаному.

Заступник прокурора Криму Олег КАБАКОВ заявив на засіданні Президії, що до правоохоронців звернулися кілька громадян, які заявили, що в них вимагають 140 тис. доларів за виділення землі в Бахчисарайському районі. Було проведено перевірку, зібрано докази, а потім порушено кримінальну справу. Депутату та голові сільради Піщаного вже висунули звинувачення. О.КАБАКОВ зазначив, що відбувається перевірка за фактом здійснення неправомірних дій одного зі співробітників силових структур щодо чоловіка похилого віку.

Кримський спікер зазначив, що парламент автономії не захищає урядовців, а захищає закони, зокрема вимагає, щоб закони виконували правоохоронці.