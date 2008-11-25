Прогноз погоди до кінця місяця

У найближі дні в Україні йтиме мокрий сніг, температура – близько 0°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

26 листопада в Україні хмарно з проясненнями. В західних та більшості північних областей вночі невеликий сніг та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень - від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі - 6-11° морозу, вдень - 3-8° морозу. В центральних областях дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби - 0-5° тепла. На решті території дощ, в Криму місцями невеликий. Вітер південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 7-12°, в Криму - до 16°.

27 листопада хмарно з проясненнями, у Приазов`ї, східній, а вночі і в південній частині дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів, лише у північних областях вдень місцями невеликий сніг. 28 листопада мінлива хмарність, без опадів. На дорогах країни, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південній та східній частині 27 листопада протягом доби - 0-5° тепла, в Криму - до 8° тепла, 28 листопада вночі - 0-5° морозу (на півдні Криму - 1-3° тепла), вдень - 1-6° тепла, на сході - до 1° морозу; на решті території вночі - 1-6° морозу (28 листопада на півночі - від 3° морозу до 1° тепла), вдень - від 1° морозу до 4° тепла; в Карпатах вночі - 6-11° морозу, вдень - 0-5° морозу.

29-30 листопада без опадів, лише вдень 29 листопада у західних областях, 30 листопада на Правобережжі невеликі опади. Температура вночі - від 2° тепла до 4° морозу (29 листопада у західних областях - 2-8° морозу), на півдні Криму - 3-5° тепла; вдень - 0-6° тепла, на крайньому півдні - 4-9°.