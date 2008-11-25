Україні довіряють лише 20% росіян

Майже 60% українців вважають Росію дружньою державою, тимчасом як лише трохи більше 20% росіян кажуть те саме про Україну.

Про це свідчить дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки, передає Лента.ру.

Найбільше громадян РФ, майже 50%, вважають дружньою державою Білорусь. Решті пострадянських країн довіряє менша кількість росіян. Серед білорусів, до речі, тих, хто ставиться до РФ як до дружньої країни, 74%. Найменше росіян, по 4%, вважають дружніми Латвію та Литву. А в Латвії та Литві довіряють Росії 26 і 11% населення відповідно.

У Вірменії Росію вважають дружньою понад 80% громадян. ”Відповідають Вірменії взаємністю” трохи менш як 20% росіян. У Таджикистані схожі показники ще очевидніші: майже 90% таджиків вважають Росію дружньою, ”зустрічаючи взаємність” приблизно 10% громадян РФ. Що стосується відносин між РФ і Грузією, то Росії довіряють 17% грузин, Грузії – 6% росіян.

Майже 20% росіян вважають, що дружніх Росії країн на пострадянському просторі взагалі немає. Вища частка людей, які не довіряють колишнім побратимам по СРСР, виявлена соціологами лише в Азербайджані. Там жодну пострадянську країну не вважають дружньою приблизно 40% громадян. Для порівняння, у Молдові жодній пострадянській державі не довіряє лише 1% населення, у Таджикистані – 2%, в Узбекистані – 4%.