Луценко обіцяє екс-шефу кримської міліції «обезжирення» в судах

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що не має наміру поновлювати Анатолія МОГИЛЬОВА на посаді начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, оскільки, насамперед, вирішення цього питання лежить у компетенції Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Києві Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що МВС ще не отримало рішення Окружного адміністративного суду Донецька, який поновив А.МОГИЛЬОВА на посаді начальника кримської міліції. Міністр зазначив, що МВС звернеться з апеляцією на це рішення.

«Я не буду працювати з паном МОГИЛЬОВИМ і робитиму все законом покладене на мене, щоб це рішення не було реалізовано…», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і запевнив: «Скільки буде працювати ЛУЦЕНКО (на посаді міністра – УНІАН) стільки буде працювати ІЛЛІЧОВ (Микола ІЛЛІЧОВ, начальник УМВС України в АРК – УНІАН)».

«Так що пану МОГИЛЬОВУ ще неодноразово доведеться пройти «обезжирення» в судах», - запевнив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2007 року тодішній керівник МВС Василь ЦУШКО призначив А.МОГИЛЬОВА начальником кримської міліції.

У грудні минулого року А.МОГИЛЬОВ подав на ім`я міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА рапорт про звільнення з посади заступника міністра – начальника ГУМВС України в АРК з наданням чергової відпустки за 2007 рік, а також рапорт на ім`я прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про звільнення з посади за власним бажанням. Є також відповідне розпорядження Кабміну від 24 грудня 2007 року.

В березні 2008 року А.МОГИЛЬОВ заявив, що збирається в судовому порядку добиватися поновлення на посаді. За словами А.МОГИЛЬОВА, порушено процедуру його звільнення з посади начальника кримської міліції - незважаючи на наявність рапортів про звільнення, немає узгодження Верховної Ради АРК (за Конституцією АРК, узгодження на призначення і звільнення начальника міліції автономії дає парламент Криму).

18 червня 2008 року парламент Криму відмовився узгодити призначення М.ІЛЛІЧОВА на посаду начальника міліції автономії. Цього ж дня Кабінет міністрів призначив М.ІЛЛІЧОВА заступником міністра внутрішніх справ - начальником ГУ МВС в АРК.

4 липня Президент Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА. Глава держави зазначав, що це розпорядження видане всупереч Конституції України.

7 липня до Конституційного Суду надійшло подання Президента щодо конституційності розпорядження Кабміну про призначення М.ІЛЛІЧОВА.

Наприкінці вересня Окружний адміністративний суд АРК визнав протиправною відмову ВР Криму в узгодженні призначення М.ІЛЛІЧОВА, після чого парламент Криму вирішив звернутися до Севастопольського апеляційного адміністративного суду, наполягаючи на тому, що законно ухвалював рішення 18 червня.

3 жовтня Президент скасував свій указ від 4 липня про припинення розпорядження уряду про призначення М.ІЛЛІЧОВА.