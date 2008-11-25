Тимошенко не залишила ідею про газ на чорноморському шельфі
Прем`єр-міністр доручила розробити державну програму...
|Юлія Тимошенко
Про це повідомили в Управлінні інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України.
"Я просила б, аби ми почали робити один масштабний проект, включаючи весь шельф, включаючи всі складові розвідки, видобутку", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши необхідність розробки відповідної держпрограми, в якій мають бути визначені джерела фінансування, причому, для реалізації програми повинні залучатися довгострокові кредити світових фінансових організацій.
Прем`єр доручила підготувати відповідний проект розпорядження уряду, в якому будуть передбачені терміни початку робіт з видобутку газу на шельфі Чорного моря і визначено перелік відповідальних осіб за підготовку такої роботи.
"Вважаю, що це один з перспективних напрямів, який повинен забезпечувати країну, зокрема й додатковими обсягами природного газу, якого сьогодні в країні не вистачає", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" 25 листопада звернувся до уряду з проханням передбачити в держбюджеті три млрд. грн. на облаштування Одеського і Безіменного газових і Суботинського нафтового родовищ на шельфі Чорного моря.