В УНП проти пам’ятника російському адміралу Колчаку в Севастополі

Верховна Рада Україна має ухвалити поправки до законодавства, які заборонятимуть місцевій владі споруджувати пам’ятники та пам’ятні знаки, що прославляють тоталітарне, імперіалістичне минуле та осіб, «причетних до знищення українців та української державності», вважає голова Кримської організації Української народної партії (УНП) Олег ФОМУШКІН.

На його переконання, заплановане спорудження пам’ятника російському адміралу Олександру Колчаку в Севастополі «не лише прославлення тоталітарного минулого, а справжня наруга над українською державністю».

«Адмірал Олександр Колчак завжди заперечував право народів колишньої Російської імперії на самовизначення, був типовим російським шовіністом, для якого представники Української народної республіками були «зрадниками єдиної Росії», - цитує прес-служба УНП слова О.ФОМУШКІНА.

«Якщо український парламент не заборонить спорудження антиукраїнських пам’ятників, в Криму незабаром встановлюватимуть пам’ятники Сталіну та Путіну», - наголосив представник УНП.