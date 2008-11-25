Купівельна спроможність українців на передостанньому місці в Європі

Україна посіла передостаннє місце у рейтингу європейських країн за рівнем купівельної спроможності громадян. Після нас - лише Молдова, вона 41.

Про це свідчать результати дослідження компанії GfK, присвяченому купівельній спроможності в 41 країні Європи.

Перше місце у рейтингу займає Ліхтенштейн з купівельною спроможністю на рівні 45 000 євро в рік, за ним - Люксембург (28 192 євро), далі йде Швейцарія (26 842). Німеччина, із середнім показником в 18 734 євро на людину піднялася з 11 місця в рейтингу на 10-е.

У першу десятку також потрапила Ісландія, яка за рік опустилася з четвертого місця на сьоме. Велика Британія ж, яка минулого року займала восьме місце, вийшла з десятки і потрапила на 11 місце в рейтингу. Але, 10 місце тепер зайняла Норвегія, яка виграла від коливання курсу валют.

Протягом 2008 року кожен європеєць витрачав на споживчі товари в середньому 12500 євро. Середньостатистичний українець витратив 1688 євро.

За рік, за даними дослідження, європейці мають можливість витрачати близько 8 трильйонів євро. Ця сума включає державні платежі (допомога по безробіттю, дотації на дітей, пенсії). Таким чином, середня купівельна спроможність на одну особу в Європі становить 12500 євро. Хоча, в Молдові, яка замикає список, наявний річний дохід на душу населення становить менше 800 євро.

На думку експертів компанії GfK, вплив фінансової кризи дасть про себе знати в 2009 році.

У більшості країн Східної Європи був зафіксований низький рівень зростання купівельної спроможності. Водночас, темпи зростання в більшості країн Центральної Європи набагато вищі.

В Україні експерти зазначають значну диференціацію в рівнях витрат. Найвищі витрати зазначаються у великих містах. Мешканці Києва мають 3110 євро номінального доходу на особу. Хоча, два міста перевищили купівельну спроможність киян. Це Вугледар і місто Південне.

Дослідження GfK Purchasing Power Europe проводиться щорічно. Розрахунки складаються на рівні міст і поштових зон.

У 2007 році Україна посіла в рейтингу 39 місце, повідомляє Кореспондент