Євро на міжбанку досягло абсолютного максимуму

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту знову зросли. НБУ на ринок не виходив, повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Торги доларом США відкрилися котируваннями 6,42500/6,6750 грн., до 11:00 ціни виросли до 6,6300/6,7300 грн. і до 12:00 досягли максимуму 6,7100/6,7800 грн. До закриття цінові рівні встановилися на значеннях 6,7100/6,7500 грн.

Рублевий ринок відкрився на рівні 0,2310/0,2395 грн., а до 11:00 ціни піднялися до 0,2350/0,2450 грн. і до 12:00 становили 0,2385/0,2475 грн. До закриття торгів ціни залишилися без змін. У Росії курс долар-рубль упав і становив 27,3717 (-0,2399) рубля.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2884/1,2886 дол. США, а до 16:20 виросли до 1,3058/1,3060 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 8,2735/8,6050 грн., до 11:00 ціни пішли вгору 8,5220/8,6605 грн. До закриття торгової сесії цінові показники щодо EUR/UAH досягли абсолютного максимуму 8,7575/8,8200 грн.