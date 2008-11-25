Суд скасував вилучення 2 га землі у санаторію в Ялті
17:53, 25 листопада 2008Крым
0 0
Справа направлена на новий розгляд
Вищий господарський суд України скасував рішення, яке узаконило вилучення у протитуберкульозного санаторію «Долоси» (Велика Ялта, Крим) 2 гектарів землі на користь комерційної структури.
Суд задовольнив касаційне подання прокуратури
Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, вища касаційна інстанція підтвердила, що Масандрівська селищна рада не мала підстав для вилучення землі, яка перебуває в постійному користуванні санаторію згідно з державним актом.
Справа направлена на новий розгляд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter