Казарін відповів Затуліну: брехня - його ремесло

Кримське товариство російської культури за всі 17 років свого існування не одержувало допомоги від уряду міста Москви.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН керівник цього товариства, перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, коментуючи листа першого заступника голови комітету Державної думи Росії у справах СНД і з питань зв`язків із співвітчизниками Костянтина ЗАТУЛІНА до керівника Департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків Москви Георгія МУРАДОВА, в якому той закликав припинити фінансування заходів, що проводяться Кримським товариством російської культури.

У листі К.ЗАТУЛІН зазначив, що В.КАЗАРІН як заступник голови МДА Севастополя бореться проти проросійські «налаштованих громадських організацій і осіб» в Севастополі, «звинувачуючи їх, зокрема, в любові до Росії «за гроші», «зводить рахунки з Будинком Москви в Севастополі» тощо. При цьому, зазначив К.ЗАТУЛІН, як голова Кримського товариства російської культури В.КАЗАРІН «не втомлюється щороку просити» Посольство РФ на Україні, Департамент зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків Москви та інших про виділення коштів на багаточисельні заходи, що «дозволяють йому претендувати на лаври мало не подвижника російської культури і русистики в Криму і на Україні».

За словами В.КАЗАРІНА, К.ЗАТУЛІН є його «постійним, незмінним критиком». «Коли останнім часом від нього не було на мою адресу зауважень, я думав: що я роблю не так, що він мене не критикує? Тому що я переконаний: якщо він критикує мої дії, то я чиню правильно - у нас діаметрально протилежні погляди і підходи. Ну і от мої очікування виправдались, він виступив із заявою проти мене», - сказав керівник Кримського товариства російської культури.

При цьому В.КАЗАРІН додав: «як завжди Костянтин ЗАТУЛІН виступає як людина, гаслом якої є формула «брехня - моє ремесло». «У даному випадку це ще раз повністю підтверджується», - каже він.

В.КАЗАРІН наголосив, що Кримське товариство російської культури було засноване в лютому 1991 року - ще за часів існування Радянського Союзу. Організація «щорічно проводить більш як 30 різних конференцій, присвячених діячам російської, української, кримськотатарської, американської, французької та інших культур, їх класикам і сучасникам».

В.КАЗАРІН відзначив: є благодійники і інвестори, організації, товариства, банки тощо, які надають допомогу товариству. «І серед наших постійних помічників, який багатьох років подає нам підтримку - і в цьому немає жодної таємниці - Віктор Степанович ЧЕРНОМИРДІН(посол РФ в Україні – УНІАН)», - заявив голова Кримського товариства російської культури. «І щоразу, проводячи чергову конференцію, ми пишемо на обкладинці: «проводиться за благодійної підтримки Віктора ЧЕРНОМИРДІНА», і далі перераховуємо всіх, хто надав нам допомогу», - наголосив В.КАЗАРІН.

«Влітку цього року, вже після відомих серпневих подій, Кавказької кризи, приїжджала чергова делегація уряду Москви, а я займаю позицію різкої критики діяльності Будинку Москви в Севастополі. Знову ж таки, роблю це відкрито, на адресу керівництва Будинку Москви, і представників московських, кажучи про те, що як веде свою політику Будинок Москви і його керівник пан СТРУЧКОВ, це абсолютно неконструктивно», - повідомив В.КАЗАРІН.

Він додав: «І коли в другій половині серпня вчергове приїжджали московські чиновники, і я вчергове висловлював, у чому причина моєї незгоди з діяльністю Будинку Москви в Севастополі, вони сказали: ну, а чому ваше товариство ніколи не співпрацює з урядом Москви? Я відповів: тому, що ви, на жаль, надаєте підтримку різним радикальним організаціям, які займаються не культурою, а саме політикою». За словами В.КАЗАРІНА, представники Москви тоді запропонували «від імені Кримського товариства російської культури направити заявки для розгляду щодо надання підтримки в проведенні заходів». В.КАЗАРІН також повідомив, що 28 серпня на розгляд Департаменту міжнародних зв`язків уряду Москви було напрямлено пропозицію «розглянути питання про надання можливої підтримки 5 можливих конференцій». За його даними, це «традиційний, вже 9-ий за рахунком, Форум русистів України, - фундаментальний захід, який відвідують завжди вчені більш як 15 країн. З нових заходів - 2-й форум фахівців із зарубіжної літератури, це також 8-а конференція «Крим і світова культура», а там, всередині конференції: бунінські, чеховські, шмельовські, пушкінські читання, зокрема читання діячів українською, європейською та інших культур. Це 33-е «Пушкінське свято», і, нарешті - також з нових заходів - 3-і Міжнародні Кирило-Мефодіївські читання».

Як стверджує В.КАЗАРІН, у листі уряду Москви він запропонував «розглянути вибрати якусь одну, можливо, дві-три конференції, які вони готові були б підтримати». За його словами, «загалом, усе фінансування всіх цих п`яти конференцій становить більш як 130 тис. дол.». «У заявці, якою оперує ЗАТУЛІН, була цифрова помилка моїх колег: звісно, що там йшлося про 50, а не про 500 тис. дол. Вона була виправлена, але К.ЗАТУЛІН вірний самому собі, звісно ж, він спеціально бере довідку з первинним варіантом, з помилкою», - сказав керівник Кримського товариства російської культури. Він додав, що «у цих 130 тис. дол. загального фінансування ми пропонували Москві взяти пайову участь».

Як відзначив В.КАЗАРІН, «тепер, у зв`язку із заявою ЗАТУЛІНА, зрозуміло, що ця пропозиція була таким лукавим, своєрідним данайським даром: ми направили на розгляд, а зараз ось він публікує нашу заявку (кошторис складала бухгалтерія яка допустила оцю прикру помилку, пізніше виправлену). Все це було, мабуть, зроблено для того, щоб ми вперше звернулися з пропозицією про сприяння, а потім це висловилося в листі ЗАТУЛІНА, що КАЗАРІНУ допомагати не треба».

В.КАЗАРІН заявив: «ЗАТУЛІНА завжди ніби дратувало, що наші заходи завжди користувалися підтримкою з боку керівництва Росії». «Зокрема, коли ПУТІН був Президентом, нам постійно сприяв «Росзарубежцентр», - наголосив В.КАЗАРІН. Він додав, що українська сторона також сприяла в проведенні заходів Кримського товариства російської культури. «Зокрема, Форум русистів України одержав вітання не лише з боку Президента Росії, а й від Президента України Віктора ЮЩЕНКА», - зазначив керівник Кримського товариства російської культури.