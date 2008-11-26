«Ялта-Інтурист» реконструювала приміщення для «грудної групи»

Готельний комплекс «Ялта-Інтурист» цього року повністю реконструювала приміщення для «грудної групи» Будинку малютки в Ялті. Тут були встановлені склопакети, покладені теплі підлоги.

Також готельний комплекс брав участь в ремонті і переобладнанні міні-пральні, харчового блоку, дитячого майданчика.

«Ялта-Інтурист» протягом декількох років є одним з опікунів Будинку малютки. Допомога почалася із закупівлі одягу, засобів гігієни, продовольчих продуктів.

Готель закликає всіх, кому не байдужі малюки з нелегкою долею, допомогти їм.