Офіційний курс долара підвищився відразу на 31 копійку
09:48, 26 листопада 2008Крым
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100 EUR – 846.7559
Офіційний курс долара США підвищився на 31 копійку - до 6,60 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 26 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 660.9600 (на 25 листопада – 629.5100)
100 EUR – 846.7559 (на 25 листопада – 804.0731)
10 RUR – 2.4130 (на 25 листопада – 2.2758)
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