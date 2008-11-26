Офіційний курс долара підвищився відразу на 31 копійку

100 EUR – 846.7559

Офіційний курс долара США підвищився на 31 копійку - до 6,60 грн. Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 26 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 660.9600 (на 25 листопада – 629.5100) 100 EUR – 846.7559 (на 25 листопада – 804.0731) 10 RUR – 2.4130 (на 25 листопада – 2.2758)

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