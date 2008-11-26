НБУ хоче випускати депозитні сертифікати для фізичних осіб

Національний банк України планує випускати депозитні сертифікати для фізичних осіб.

Про це заявив в інтерв`ю телеканалу «Інтер» голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.

«Ви зможете приносити свої гроші в Національний банк на один, два, три, п`ять років і тоді вже точно ви не прогорите», – сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ заявив, що відплив грошових коштів з банківських депозитних рахунків у жовтні 2008 р. становив 16,9 млрд. грн.

За його словами, загалом на банківських депозитних рахунках на 21 жовтня 2008 р. було 321,5 млрд. грн. «Це депозити населення та суб`єктів господарювання», - зазначив він.

В.ЛИТВИЦЬКИЙ пов`язав тенденцію відпливу коштів з панікою на фінансовому ринку.