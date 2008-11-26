Мін`юст відкриє доступ до реєстру засновників ЗМІ

З 10 грудня 2008 року Міністерство юстиції відкриє доступ до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, доступ для відомостей про друковані ЗМІ планується надавати усім без винятку фізичним та юридичним особам - громадянам, інститутам громадського суспільства тощо.

У Реєстрі можна буде отримати інформацію щодо прізвища, імені, по батькові або найменування засновника (співзасновників) видання; виду видання; назви видання; серії та номеру свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ; дати державної реєстрації друкованого ЗМІ; органу, який здійснив державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Доступ до Реєстру здійснюватиметься через веб-сайт Адміністратора Реєстру – державного підприємства „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України (www.informjust.ua). Також, на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua) планується розмістити посилання на відповідний веб-сайт Адміністратора Реєстру.

Дані з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності нададуть можливість пересвідчуватись у наявності державної реєстрації того чи іншого друкованого видання, можуть стати у нагоді при виборі назви новостворюваного друкованого ЗМІ, оскільки Законом України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” забороняється проведення державної реєстрації друкованих видань з однаковими назвами. Крім того, суспільству буде відкрито інформацію щодо засновників та співзасновників видань.