25 тисяч літрів купажу горілки вилучили в Ялті

У Ялті (Крим) співробітники податкової міліції вилучили близько 25 тисяч літрів купажу горілки.

Як повідомили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, партія спиртомісткої суміші була вилучена на одному з підприємств Ялти – у заводу минув термін дії ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв.

За рішенням суду, велика партія купажу горілки була визнана «безгосподарним майном і призначена для переробки». Одна з фірм Києва переробить 25 тисяч літрів спиртомісткої суміші у склоочисник. Частина грошових коштів, виручених від його продажу, надійде до державного бюджету.