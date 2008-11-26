25 тисяч літрів купажу горілки вилучили в Ялті
11:49, 26 листопада 2008Крым
0 0
Суміш перероблять у склоочисник
|Фото Reuters
Як повідомили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, партія спиртомісткої суміші була вилучена на одному з підприємств Ялти – у заводу минув термін дії ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв.
За рішенням суду, велика партія купажу горілки була визнана «безгосподарним майном і призначена для переробки». Одна з фірм Києва переробить 25 тисяч літрів спиртомісткої суміші у склоочисник. Частина грошових коштів, виручених від його продажу, надійде до державного бюджету.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter