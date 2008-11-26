Через Україну - на кону єдність і надійність НАТО?

США розпочали дипломатичну кампанію в Європі, закликаючи країни-члени НАТО запропонувати Україні та Грузії членство в Альянсі без проходження тривалої процедури отримання Плану дій щодо членства й виконання багатьох вимог, повідомляє газета “Нью-Йорк Таймс” (The New York Times).

За інформацією видання, яке посилається на власні дипломатичні джерела в Альянсі, державний секретар США Кондоліза РАЙС проводить телефонні переговори з французькими, німецькими та іншими європейськими високопосадовцями, вмовляючи їх погодитись спростити для України та Грузії формальний процес вступу в НАТО.

Ця ініціатива США викликає у дипломатів подив, зазначає “Нью-Йорк Таймс”.

“Це дійсно поворот у позиції США”, - заявив виданню один з вищих дипломатів НАТО, який попросив не називати його ім’я через делікатність питання.

“У Брюсселі ми досягнули компромісу після довгих суперечок. А зараз нас просять відмінити це рішення і в результаті відмовитись від програми ПДЧ. На кону єдність і надійність Альянсу”, заявив дипломат.

У вівторок заступник держсекретаря США Деніел ФРІД заявив у Вашингтоні, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО можуть обговорити питання вступу України та Грузії в Альянс через інші інструменти, а не шляхом отримання ПДЧ.

Франція, Німеччина, Норвегія, Іспанія, Італія та ще чотири країни висловились проти цієї ідеї на зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 25 листопада.

“Країни-члени НАТО обговорюють буквально зараз, яким чином пришвидшити членство цих двох країн в Альянсі”, - заявив прес-секретар НАТО Джеймс АППАТУРАЙ у коментарі “Нью-Йорк Таймс”.

Наступного тижня міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч, на якій обговорять питання вступу України та Грузії в НАТО.