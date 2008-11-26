2,5 тис. піратських CD і DVD знищили на звалищі Сімферополя

Близько 2,5 тис. піратських CD і DVD дисків з аудіо- і відеопродукцією було знищено на міському звалищі Сімферополя.

Диски «з ознаками безгосподарного майна» співробітники податкової міліції знаходили під час перевірок впродовж декількох місяців на ринках і біля крупних торгівельних точок Сімферополя.

«Безгоспними «піратські» диски становилися після того, як їх реалізатори ховалися, тільки почувши про наближення податківців», - говориться в повідомленні прес-групи Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму.

Якщо вважати, що вартість одного «піратського» диска - 20 грн., то, можна сказати, що після знищення близько 2,5 тисяч дисків ділки втратили 50 тис. грн.

З початку року в Криму у «піратів» було вилучено аудіо і відеопродукцію на суму понад 600 тис. грн. - вона чекає рішення своєї долі – або бути знищеною, або переробленою.