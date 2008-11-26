Рух поскаржився до СБУ на друзів Зюганова, які «наслідили» в Криму

Народний Рух України вимагає від Генеральної прокуратури і Служби безпеки України розслідувати діяльність Комуністичної партії України, яка “своїми діями надає допомогу в зовнішньому втручанні у внутрішні справи держави, що спрямовані проти незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України”.

Про це йдеться в заяві НРУ, текст якої переданий УНІАН.

Народний Рух України звертає увагу правоохоронних органів на заяви ряду російських політиків, які підтверджують “неукраїнський слід” усіх провокацій, які відбуваються на Кримському півострові. Зокрема, нагадують в партії, ряд ЗМІ оприлюднили заяви голови КПРФ Геннадія ЗЮГАНОВА щодо ”тісної співпраці” з Комуністичною партією України в організації антинатовських акцій в Україні.

"Зокрема, кремлівська маріонетка ЗЮГАНОВ тішиться з того, як разом з антидержавницькою КПУ вони провели акції щодо зриву спільних навчань українських військових із військовослужбовцями країн НАТО і при цьому надають ”необхідну” допомогу представникам КПУ. Перше, що кидається в очі з цих зюганівських коментарів – це підтвердження фактів брутального втручання у внутрішні справи України з боку представників Росії разом зі своїми українськими ”товарищами”, - наголошують в НРУ.

У заяві зазначається, що “в своїй безмежній ”великодержавності” вони доходять до того, що не стидаються відверто заявляти про здійснення провокацій на території України з метою перешкоджання реалізації законодавчо визначеного зовнішньополітичного курсу України на членство в НАТО”.

В партії переконані, що своїми заявами Г.ЗЮГАНОВ фактично підтвердив, що КПУ є філією КПРФ, і свої дії спрямовує проти України, на знищення державності й послаблення суверенітету нашої країни.

НРУ також засудила заяви Г.ЗЮГАНОВА щодо українських національних героїв, а також “обливання брудом Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який повною мірою захищає державність і національні інтереси України”.

Як повідомляв УНІАН, лідер КПРФ Г.ЗЮГАНОВ 25 листопада заявив, що Росія не повинна взаємодіяти з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Нам неприйнятна ця політика, і я вважаю, що ми повинні заявити, що ми не можемо взаємодіяти з таким Президентом, як ЮЩЕНКО, заохочуючи і підтримуючи його в скрутну хвилину. Потрібно все зробити, щоб поряд з нами була дружня, союзна, братська держава, а не ворожа людина», - сказав Г.ЗЮГАНОВ.

Лідер КПРФ вважає неприйнятними для Росії плани України інтегруватися в НАТО, а також утиск, за його словами, майже 20 млн. російськомовних українців.

Крім того, він назвав «нісенітницею і маячнею» спроби України домогтися на міжнародному рівні визнання Голодомору геноцидом українського народу.