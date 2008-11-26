Долю майна санаторію «Мелас» вирішать на новому засіданні суду

Вищий адміністративний суд України скасував ухвали судів, які позбавили Ялтинську міську раду права скасовувати свої рішення, зокрема, рішення про оформлення права власності «Московському лікувально-санаторному об`єднанню» на майно санаторію «Мелас».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, раніше міськрада за протестом прокурора скасувала своє рішення про передачу об`єктів здравниці московському об`єднанню.

Касаційна інстанція порахувала висновки судів про відсутність у міськради Ялти повноважень скасовувати власні рішення необґрунтованими і вказала на необхідність в новому судовому засіданні ретельно дослідити головне питання - про законність приватизації майна здравниці, правомочності міської ради розпоряджатися майном санаторію.