«Наша Україна» не зазіхатиме на автономію

Партія «Народний Союз «Наша Україна» ні за яких умов не збирається зазіхати на автономію Криму, запевняє лідер цієї політичної сили В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Крим – особливий регіон. Безперечно, автономія йому (Криму) потрібна, і ми не збираємося на цю автономію зазіхати», - заявив лідер НСНУ.

Він запевнив, що в партії з приводу автономії Криму існує єдина думка.

«Ми («Наша Україна») визнаємо автономію Республіки Крим. Це (автономія) прийнято рішенням українського парламенту свого часу і це відображено в українській Конституції, а ми стоїмо жорстко на позиціях державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також визнаємо адміністративно-територіальний розподіл, який визначений Конституцією і нею затверджений», - сказав В.КИРИЛЕНКО.