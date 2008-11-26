НУ-НС не бачить перспектив коаліції, бо в БЮТі не певен

Створення будь-якої коаліції у Верховній Раді України нині є проблематичним, вважає лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

Зокрема, за його словами, «створення будь-якої коаліції в парламенті зараз є проблематичним з огляду на багато причин».

«Для нас («Нашої України») це одна причина: світоглядні розбіжності з Партією регіонів і відсутність упевненості в партнерах у разі можливої коаліції з Блоком Юлії Тимошенко», - відзначив лідер фракції НУ-НС.

Разом з тим, сказав В.КИРИЛЕНКО, сили, що входили в демократичну коаліцію, можуть разом з опозиційною фракцією Партії регіонів голосувати за законопроекти, які можуть слугувати виходом із складної економічної ситуації. «Головне питання порядку денного – подолання економічної кризи і недопущення соціального вибуху», - відзначив лідер фракції НУ-НС, додавши, що нескінченне просторікування навколо коаліції «вже всім набридло».

«Країні потрібний бюджет на 2009 рік – отже, ми його приймаємо, потрібні нові антикризові закони – отже, ми їх приймаємо, потрібний соціальний антикризовий законопроект – ми його приймаємо. І це буде найкращий вид роботи парламенту в ситуації, що склалася», - вважає В.КИРИЛЕНКО.

Він відзначив, що фракція НУ-НС готова розглядати як законопроекти, які вносяться урядом, так і законопроекти, які вносяться опозицією. В.КИРИЛЕНКО при цьому додав, що фракція НУ-НС вимагатиме від депутатів з інших фракцій об`єктивно ставитися до тих законопроектів, які внесені нею до парламенту.

Також лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» заявив, що без спікера парламент нормально працювати не може. За словами В.КИРИЛЕНКА, якщо ВР не зможе ухвалити необхідні для подолання економічної кризи законопроекти, а перед цим - обрати спікера, «очевидною стане необхідність ухвалення інших рішень, які зараз є непопулярними».