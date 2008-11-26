Парламент Криму не піаритиме Куніцина - Бахарєв
Грізний коментар на пропозицію ЄЦ
Заступник голови Верховної Ради Криму Михайло БАХАРЄВ назвав «примітивним політичним піаром» заклик голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергія КУНІЦИНА про обговорення за круглим столом із керівництвом автономії проблем виходу з фінансової кризи.
«Це політичний хід, звичайний піар, а не щире бажання КУНІЦИНА», - цитує віце-спікера прес-центр ВР Криму.
За словами М.БАХАРЄВА, С.КУНІЦИН після того, як майже 8 років був головою Ради міністрів автономії «залишив в спадок» економіку Криму, «в такому гнітючому стані, що далі було нікуди», а сьогодні, коли «кримська автономія досить динамічнио розвивається», то: «скажіть, будь ласка, що нам з КУНІЦИНИМ обговорювати?!».
«Пропозиція, що прозвучала з його боку, як мені здається, перш за все, пов`язана з тим, що КУНІЦИН готується до виборів і йому потрібна активна передвиборча кампанія, щоб набрати максимальну кількість голосів. З ким він сьогодні, в якій партії, на кого «відпрацьовує»? Кажуть, з «Єдиним Центром», тому що там ЮЩЕНКО і БАЛОГА. Але в Криму ці хлопці - надзвичайно не популярна компанія, і я впевнений, що всі вони під час виборів в автономії отримають «по нулям», - заявив М.БАХАРЄВ. «Мабуть, тому і прийшла ідея причепитися до «загального кримського паровоза», щоб з нашою допомогою завоювати електорат і пропіаритися», - вважає віце-спікер автономії, при цьому він додав, що «навряд чи це вийде». «Ми не піаритимемо ні ЮЩЕНКА, ні БАЛОГУ, ні «Єдиний Центр», ні тим більше КУНІЦИНА з КАЗАРІНИМ, які продали все російське, а тепер за наш рахунок намагаються реабілітуватися перед кримчанами, поправити свій рейтинг», - заявив М.БАХАРЄВ.
Він також додав, що сьогодні «авторитет Севастопольської держадміністрації різко похитнувся». «І не лише серед севастопольців і кримчан, але і в очах всієї України, а, головне, Росії». «Дивний цинізм керівництво Севастопольської міськдержадміністрації як демонструвало, так і, не соромлячись, продовжує демонструвати, причому - по всіх напрямах. Що, загалом, не дивно – аж надто, мабуть, їсти хочеться», - сказав заступник голови Верховної Ради Криму.