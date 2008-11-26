Парламент Криму не піаритиме Куніцина - Бахарєв

Заступник голови Верховної Ради Криму Михайло БАХАРЄВ назвав «примітивним політичним піаром» заклик голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергія КУНІЦИНА про обговорення за круглим столом із керівництвом автономії проблем виходу з фінансової кризи.

«Це політичний хід, звичайний піар, а не щире бажання КУНІЦИНА», - цитує віце-спікера прес-центр ВР Криму.

За словами М.БАХАРЄВА, С.КУНІЦИН після того, як майже 8 років був головою Ради міністрів автономії «залишив в спадок» економіку Криму, «в такому гнітючому стані, що далі було нікуди», а сьогодні, коли «кримська автономія досить динамічнио розвивається», то: «скажіть, будь ласка, що нам з КУНІЦИНИМ обговорювати?!».

«Пропозиція, що прозвучала з його боку, як мені здається, перш за все, пов`язана з тим, що КУНІЦИН готується до виборів і йому потрібна активна передвиборча кампанія, щоб набрати максимальну кількість голосів. З ким він сьогодні, в якій партії, на кого «відпрацьовує»? Кажуть, з «Єдиним Центром», тому що там ЮЩЕНКО і БАЛОГА. Але в Криму ці хлопці - надзвичайно не популярна компанія, і я впевнений, що всі вони під час виборів в автономії отримають «по нулям», - заявив М.БАХАРЄВ. «Мабуть, тому і прийшла ідея причепитися до «загального кримського паровоза», щоб з нашою допомогою завоювати електорат і пропіаритися», - вважає віце-спікер автономії, при цьому він додав, що «навряд чи це вийде». «Ми не піаритимемо ні ЮЩЕНКА, ні БАЛОГУ, ні «Єдиний Центр», ні тим більше КУНІЦИНА з КАЗАРІНИМ, які продали все російське, а тепер за наш рахунок намагаються реабілітуватися перед кримчанами, поправити свій рейтинг», - заявив М.БАХАРЄВ.

Він також додав, що сьогодні «авторитет Севастопольської держадміністрації різко похитнувся». «І не лише серед севастопольців і кримчан, але і в очах всієї України, а, головне, Росії». «Дивний цинізм керівництво Севастопольської міськдержадміністрації як демонструвало, так і, не соромлячись, продовжує демонструвати, причому - по всіх напрямах. Що, загалом, не дивно – аж надто, мабуть, їсти хочеться», - сказав заступник голови Верховної Ради Криму.