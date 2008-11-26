Куніцин пропонує чиновникам Севастополя скоротити витрати

Голова Севастопольської міської державної адміністрації, голова міського антикризового комітету Сергій КУНІЦ ИН закликав міські управління і відомства в грудні на 10% скоротити свої витрати на поточне утримання.

Про це повідомили у прес-службі Севастопольської міськдержадміністрації за підсумками першого засідання антикризового комітету міста.

На думку С.КУНІЦИНА, «можливо й ці заощаджені гроші доведеться кинути в «газову топку». За його словами, «поки місто боргів за природний газ не має, навпаки, зроблено передоплату. Але попереду січень і туманні перспективи бюджетного фінансування».

С.КУНІЦИН також призвав всі управління-розпорядників бюджетних коштів постаратися завершити всі капремонти, будівництво на тих об`єктах, де роботи дійсно близькі до завершення. «Ми не можемо не закінчити спуск Котовського (автодорогу - УНІАН). Вибиватимемо гроші з Києва. Не можна кидати на півдорозі газопроводи і недобудовані об`єкти», - підкреслив глава міськадміністрації.

У прес-службі додали, що «ще одна потенційна проблема – скорочення на Чорноморському флоті. У Збройних Силах Російської Федерації швидко не буде ні прапорщиків, ні мічманів. А це, як мінімум, 6 тис. людей тільки в Севастополі... Це також потенційні проблеми для нашого міста».

Підбиваючи підсумки засідання антикризового комітету, С.КУНІЦИН зазначив, що «поки ситуація під контролем, але тривожні чинники є».

«Тактика визначена. Стратегією ж для нас є проект вільної економічної зони. Спеціальний економіко-правовий режим Севастополю необхідний як повітря. Щоб кризу перемогти», - сказав С.КУНІЦИН.