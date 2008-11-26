7 російських каналів потрапили в «чорний список» Нацради з ТБ

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення зафіксувала невідповідність змісту програм 7 російських каналів вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Сьогодні на засіданні розглянули питання про невідповідність змісту телеканалів «НТВ-мир», «НСТ (Настоящее Страшное Телевидение)», «НСТ (Настоящее Смешное Телевидение)», «Русский иллюзион», «РБК-ТВ», «Наше кино», «Комедия-ТВ» законодавству України, повідомляє прес-служба Нацради з ТБ.

Зі свого боку «Телекритика» повідомляє, що моніторинг Нацради зафіксував невідповідність трансляції цих каналів п.1 ст.16 Конвенції про транскордонне мовлення, зафіксувавши, зокрема, рекламні порушення: на деяких каналах реклама йшла без відбивки, на інших – мала ознаки того, що вона не є оплаченою в Україні (зокрема, надавалася контактна інформація юридичних осіб інших країн).

За результатами моніторингу було прийнято рішення звернутися до дистриб’юторів даних програм з вимогою привести мовлення цих програм у відповідність до законів України «Про рекламу» та «Про телебачення і радіомовлення».

У разі невиконання цього рішення вирішено вилучити дані програми з переліку іноземних каналів, ретрансляція яких на території України не обмежується.

Під час обговорення члени Нацради зауважили складність ситуації, пов’язану з тим, що деякі ретрансльовані в Україні іноземні канали мають кілька дистриб’юторів.

Як повідомлялось, 1 листопада набрало чинності рішення Нацради України з телебачення, яке зобов`язує провайдерів кабельного телебачення країни вилучити з переліку програмних продуктів неадаптовані до українського законодавства телепрограми, зокрема російські.

Перший заступник голови Нацради Ігор КУРУС заявив, що дії Національної ради з телебачення і радіомовлення стосуються всіх телеканалів, які транслюють свої програми не з країн Європейського Союзу і не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення. За словами І.КУРУСА, Нацрада наполягає на приведенні програм у відповідність зі стандартами Європейської конвенції, а також з вимогами українського законодавства, зокрема, законам України «Про телебачення і радіомовлення», «Про суспільну мораль», «Про рекламу».

19 листопада депутати Верховної Ради Криму направили подання до Конституційного Суду України про відповідність Конституції країни частин першої і другої статті 42 закону «Про телебачення і радіомовлення». Кримські парламентарії вважають, що ці частини статті 42 закону «Про телебачення і радіомовлення» не відповідають Конституції України. Депутати, зокрема, наголошують, що Європейська конвенція про трансграничне телебачення в Україні не ратифікована, а отже «не є частиною національного законодавства». У конституційному поданні наголошується, що на підставі частин першої і другої статті 42 закону «Про телебачення і радіомовлення» Нацрадою було прийнято ряд підзаконних актів. Ці акти, вважають в парламенті Криму, спричинили «порушення конституційних прав і свобод громадян». Конституційне подання 24 листопада надійшло до КСУ.