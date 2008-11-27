ЧНГ будує блок-кондуктор для Суботінського родовища

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, Крим) власними силами почало виготовлення блок-кондуктора, призначеного для облаштування Суботінського родовища.

Про це повідомляє прес-служба компанії із посиланням на голову правління «Чорноморнафтогазу» Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

Вартість цих робіт оцінюється в 100 мільйонів гривень, наголошується в повідомленні прес-служби.

З початку наступного року компанія приступить до реалізації чергового етапу з освоєння «цього унікального, першого в Україні, морського нафтового родовища».