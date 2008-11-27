«Союз лівих сил» підпалили в Києві

Партія «Союз лівих сил» (СЛС) заявляє про нічний підпал свого офісу в Києві.

Як повідомила УНІАН співробітниця прес-служби партії Тетяна ХАРЧОВА, сьогодні вночі двері центрального офісу партії, розташованого на першому поверсі житлового будинку по вулиці Підвисоцького в Києві, «було облито якоюсь пальною речовиною й підпалено».

В результаті, за словами Т.ХАРЧОВОЇ, постраждали двері не тільки партійного офісу, але й мешканців сусідніх квартир, під`їзд, згоріли дроти, кабелі. «Ми двері відновимо, це не проблема. Більше постраждали люди, які, на відміну від нас, тут перебувають вночі й повинні спокійно спати, а не гасити пожежі. Вони й досі в шоці», - додала співробітниця прес-служби.

При цьому в партії заявили, що безпосередньо пов`язують цей підпал із акцією «проти радикального націоналізму в Україні», яку вчора СЛС провів у Сімферополі, під час якої «було спалено прапори зі свастикою й прапори деяких націоналістичних партій».

У прес-службі партії зазначили, що з відповідною заявою, в якій нічна пожежа трактується як «підпал» і «напад», СЛС звернувся до правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада в Сімферополі кримські прихильники партії «Союз лівих сил» і громадської організації «Громадянський контроль» спалили прапори низки правих сил, звинувативши їх у відродженні націонал-фашизму в Україні.

Під час акції були спалені прапори Конгресу українських націоналістів, Всеукраїнського об`єднання «Свобода», УНСО і прапор Третього рейху зі свастикою.

Кілька десятків пікетників тримали в руках транспарант «Нет оправданию кровавым палачам из «Нахтигаля» и СС «Галичина» и періодично скандували: «Нас дарили, не спросили – мы хотим домой в Россию!», «Севастополь! Крым! Россия!», «Бандеровцы, вон из Крыма!» тощо.

Лідер Кримської організації Конгресу українських націоналістів Василь ОВЧАРУК назвав дану акцію «сатанинським зборищем» антиукраїнських сил, які «відроджують комуно-фашизм» і не сприймають інші ідеології.