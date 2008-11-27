80-річна мати врятувала сина на пожежі в Севастополі

У Севастополі 80-річна мати врятувала на пожежі п`яного сина, що заснув із цигаркою.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 59-річний п`яний чоловік ліг спочивати з цигаркою, вона невдовзі випала на матрац. Матрац почав повільно тліти. "Якби 80-річна мати, що спала в сусідній кімнаті, не прокинулася через їдкий запах диму, бути б біді", - кажуть МНСники. Літня жінка намагалася розбудити п`яного, проте той не реагував, тоді старенька стягнула сина з ліжка і витягла на свіже повітря.

Випивоха, прокинувшись, довго не міг зрозуміти: що з ним сталося та звідки взялися опіки 2-го ступеня.