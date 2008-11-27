Суд ухвалив вирок сімом учасникам безладів у Судаку

7 чоловік притягнуто до відповідальності за перекриття дороги і опір правоохоронним органам у кримському місті Судак у липні минулого року.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Криму, суд ухвалив вирок організаторові і активним учасникам безладів.

Прокуратурою повністю доведено вину 6-х учасників несанкціонованої акції у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - опір працівникові правоохоронних органів при виконання їм службових обов`язків, насильство щодо працівника правоохоронного органу у зв`язку з виконання цим працівником службових обов`язків. «Двоє з найбільш агресивних «пікетників» засуджені до 3 і 2,6 років позбавлення волі. Решті призначено покарання, не пов`язане з позбавленням волі», - говориться в повідомленні прокуратури Криму.

Організатор безпорядків, кримінальну справу відносно якого було виділено в окреме провадження, раніше був визнаний судом винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 293 КК України, - організація групового порушення громадського порядку. Відповідно до санкції цієї статті він оштрафований.

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року в Судаку громадяни з числа кримських татар зібралася біля міськради. Пікетники вимагали зустрічі з мером Судака, хотіли висловити йому ряд претензій на землю. Не дочекавшись представників влади, присутні перекрили дорогу.

Для забезпечення громадського порядку на місце виїхав заступник начальника ГУ МВС України в АРК - начальник міліції громадської безпеки Микола ФЕДОРЯН, співробітники Судакського міськвідділу міліції, бійці Внутрішніх військ, екіпажі ДАІ. Правоохоронці здійснили спробу звільнити проїжджу частину, але зіткнулися з фізичною відсіччю, повідомляла тоді міліція.

Чотири найбільш агресивно налаштованих молодиків довелося затримати і доставити в міліцію для оформлення правопорушення. На якийсь час дорогу вдалося розблокувати, проте потім ця ж група громадян знову заблокувала рух на центральній вулиці Судака. У зв`язку з виниклим затором міліція знову почала відтісняти пікетників з дороги. Рух вдалося поновити ціною травм, одержаних кількома співробітниками міліції та військовослужбовцями Внутрішніх військ, повідомляли в міліції Криму. Під час колотнечі постраждав і заступник начальника кримської міліції М.ФЕДОРЯН: він дістав удар по голові, йому порвали формену сорочку. Прокуратурою було порушено кілька кримінальних справ.