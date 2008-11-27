Уряд створив раду для вирішення проблем бездомних

Кабінет міністрів на своєму засіданні створив Координаційну раду з питань соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей.

Як повідомили у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики, також було затверджено Положення про Координаційну раду, основними завданнями якої є: підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики з питань поліпшення соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей; підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; здійснення заходів стосовно розвитку міжнародного співробітництва, вивчення і поширення досвіду зарубіжних країн; підтримання ініціатив і пропозицій громадських організацій щодо удосконалення роботи у зазначеній сфері.

Координаційну раду очолить міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, яка особисто затверджуватиме персональний склад новоутвореного органу.

До Координаційної ради, за словами міністра, увійдуть заступники керівників усіх причетних до розв’язання проблем бездомних громадян і безпритульних дітей центральних органів виконавчої влади, за згодою народний депутат України – представник профільного комітету Верховної Ради, Уповноважений з прав людини, голова Асоціації міст України, а також представники всеукраїнських громадських організацій, науковці тощо.

„Ми вважаємо, що утворення такого органу є логічним кроком у консолідації зусиль для розв’язання проблеми бездомності й безпритульності, призупинення розвитку цього соціального явища, забезпечення максимального охоплення бездомних громадян і безпритульних дітей соціальними послугами”, - відзначила Л.ДЕНІСОВА.