Українські ув`язнені мають сидіти як справжні європейці

Кабінет міністрів України схвалив концепцію Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на період до 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК журналістам.

«Концепція передбачає вирішення найбільш болючих проблем, які накопичилися у цій сфері. По-перше, це демілітаризація Державної кримінально-виконавчої служби з тим, щоб вона була оцивільнена, тобто особи, які безпосередньо працюватимуть у цій системі, мають отримати цивільну освіту і перебувати на відповідній службі як цивільні особи», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр також повідомив, що в системі Міністерства юстиції планується створити спеціальну освітню установу для підготовки фахівців для Державної кримінально-виконавчої служби. «Зараз такі фахівці отримують освіту в установах Міністерства внутрішніх справ», - нагадав він.

Крім того, за словами М.ОНІЩУКА, концепція передбачає зміну умов санітарного утримання засуджених з наближенням всіх норм до європейських стандартів. Йдеться також про те, щоб протягом десяти років виділити фінансові ресурси на будівництво нових та капітальний ремонт старих установ для утримання засуджених», - додав він.

Міністр також повідомив, що концепція передбачає низку заходів з недопущення катувань, а також надання психологічної допомоги.

М.ОНІЩУК підкреслив, що концепцію Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби розроблено на виконання відповідного указу Президента (№ 401 від 25 квітня 2008 року).