Енергетики вибили борги з Керчі

У Керчі відновлено подачу електроенергії на насосні станції міськводоканалу, які подають воду.

За інформацією водоканалу, сьогодні вдень почалося закачування води в мережі. Однак, щоб водопровід був заповнений повністю, потрібно до 10 годин.

Як повідомляє міський портал «Керч – це моє місто», електроенергію почали подавати на насосні станції водоканалу після того, як «пройшли великі грошові оплати на рахунок енергетиків». У разі невиконання грошових зобов`язань відключення можливе знову, зазначає портал.

Як повідомлялося, Керченський район електричних мереж через борги перед енергетиками 26 листопада відключив об`єкти водоканалу від електропостачання - тому було припинено подачу води жителям міста. Керівництво Керчі вело переговори з підприємством «Крименерго» про відновлення електропостачання станцій водоканалу міста.