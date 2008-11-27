Україна посилює боротьбу з курінням

Представники 160 країн світу, в тому числі й України, ухвалили рішення про посилення боротьби з тютюном.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі коаліції громадської організацій «За вільну від тютюнового диму Україну», це стало підсумком ІІІ Міжнародній конференції Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби з тютюном, яка завершилася в Дурбані (ПАР).

У першу чергу, відповідно до взятих на себе зобов`язань, Україна повинна заборонити всі види реклами сигарет, зокрема промо-акції, а також спонсорство концертів і спортивних змагань. Заборона реклами тютюнових виробів має поширюватися на зовнішню, внутрішню рекламу й електронні ЗМІ. Також Україна має заборонити вживання назв тютюнових брендів на всіх продуктах, які не відносяться до тютюнових виробів.

Крім того, Україна повинна ввести великі й чіткіші попереджувальні написи на упаковці тютюнових виробів. Попередження повинні містити графічне зображення хвороб, які викликані тютюном, і повинні займати не менше 50% пачки сигарет. Також вони повинні змінюватися для того, щоб споживач не встигав до них звикнути. Згідно з директивами, маркування й упаковка повинні бути позбавлені від підписів і символів, які вводять в оману, створюючи враження, що певні сигарети менш шкідливі, ніж інші.

Крім того, Україна повинна прийняти заходи для обмеження впливу тютюнової продукції на політику в сфері охорони здоров`я й забезпечення прозорості будь-якої взаємодії. Не допускається партнерство з тютюновою індустрією з питань, які мають відношення до здоров`я. Діяльність, яка називається «Соціальною відповідальністю», має суворо регулюватися.

Наступна конференція з Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі з тютюном відбудеться через два роки в Уругваї, де Україна повинна буде представити звіт за взятими на себе зобов`язаннями.

Довідка УНІАН. Коаліція громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну» була створена у вересні 2000 року. Вона об`єднує близько 50 громадських організацій із різних областей України.