6 багатоповерхівок Сімферополя залишаються без тепла
18:14, 27 листопада 2008Крым
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У Сімферополі з 1410 багатоповерхових будинків в даний час не опалюється 6.
За даними мерії, з 982 будинків комунальної форми власності без тепла 3 будинки - два в Залізничному районі і один в Центральному районі міста.
З 276 відомчих будинків не опалюється один будинок (вул. Попова, 8).
Крім того, у Сімферополі з 152 будинків житлово-будівельних кооперативів і об`єднань співвласників багатоквартирних будинків без тепла - 2.
Причини, через які не опалюються ці будинки, в мерії не уточнили.
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