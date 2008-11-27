6 багатоповерхівок Сімферополя залишаються без тепла

У Сімферополі з 1410 багатоповерхових будинків в даний час не опалюється 6.

За даними мерії, з 982 будинків комунальної форми власності без тепла 3 будинки - два в Залізничному районі і один в Центральному районі міста.

З 276 відомчих будинків не опалюється один будинок (вул. Попова, 8).

Крім того, у Сімферополі з 152 будинків житлово-будівельних кооперативів і об`єднань співвласників багатоквартирних будинків без тепла - 2.

Причини, через які не опалюються ці будинки, в мерії не уточнили.