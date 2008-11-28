5,6 млн курортників відпочили в Криму
01:20, 28 листопада 2008Крым
0 0
Зараз працюють 148 оздоровниць
З початку року в Криму відпочили 5 млн. 625,2 тис. осіб, що на 1,6% нижче рівня аналогічного періоду минулого року.
Про це йдеться в оперативних даних (станом на сьогодні) Міністерства курортів і туризму Криму.
За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів півострова, організовано в курортно-туристичних установах автономії з початку цього року й станом на сьогоднішній день відпочили 1 млн. 205 тис. осіб, що на 3% менше, ніж за аналогічний період 2007 року.
Станом на сьогодні у Криму працюють 148 курортно-туристичних установ, вони заповнені на 43,9%. Минулого року в цей час в автономії працювало на 10 оздоровниць менше, при цьому коефіцієнт їх заповнюваності становив 47,6%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter