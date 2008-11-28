Погода в Криму на вихідні

У п`ятницю та суботу в Криму опади не очікуються, у неділю можливий дощ.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, сьогодні в Криму температура вдень 2-7° тепла, вночі 2-7° морозу. Вітер північно-східний 7-12 м/с.

У суботу, 29 листопада, в Криму вдень 8-13° тепла, вночі від 3° морозу до 2° тепла. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Місцями туман.

У неділю на півострові вдень 8-13° тепла, вночі від 1-6° тепла. Вітер південний 7-12 м/с. Місцями туман.