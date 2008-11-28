Погода в Криму на вихідні
01:34, 28 листопада 2008Крым
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У неділю прогнозують дощі
У п`ятницю та суботу в Криму опади не очікуються, у неділю можливий дощ.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, сьогодні в Криму температура вдень 2-7° тепла, вночі 2-7° морозу. Вітер північно-східний 7-12 м/с.
У суботу, 29 листопада, в Криму вдень 8-13° тепла, вночі від 3° морозу до 2° тепла. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Місцями туман.
У неділю на півострові вдень 8-13° тепла, вночі від 1-6° тепла. Вітер південний 7-12 м/с. Місцями туман.
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