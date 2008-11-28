Понад 80% українців відчувають економічну кризу (опитування)

82,2% українців відчувають економічну кризу в державі, чверть населення готова довірити керівництво виходом із кризи лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ, ще майже чверть - прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать презентовані сьогодні в УНІАН дані соціологічного опитування, проведеного Національним інститутом стратегічних досліджень.

Презентуючи результати опитування, директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН зауважив, що на сьогодні переважна більшість громадян вважають, що українська економіка знаходиться у кризовому стані через внутрішні причини, а світова фінансова криза посилює її.

Лише 6,5% респондентів вважають, що українська економіка перебуває в нормальному стані, але на неї негативно впливає світова фінансова криза, а 1,9% взагалі вважають, що на нашу економіку світова криза істотно не впливає. 9,4% опитаних не змогли відповісти на це запитання.

Більшість опитаних – 63,2% - висловили думку, що саме Кабінет міністрів мав своєчасно попередити виникнення економічної кризи; 16,7% респондентів переконані, що це мав зробити Президент; 12,1% - Верховна Рада. Не визначились 8% опитаних.

Лише 16% українців вважають, що дії уряду покращують ситуацію в економіці, решта переконані, що його дії погіршують економічну ситуацію (38%), або суттєво на неї не впливають (36,4%).

За словами Ю.РУБАНА, громадяни песимістично оцінюють перспективи розвитку економіки у 2009 році й можливість подолання економічної кризи без вирішення політичної (67,4%). Лише 10,7% не пов’язують ці два процеси.

Відповідаючи на запитання, який спосіб подолання політичної кризи вони підтримують, 32,7% українців висловились за проведення парламентських виборів, 21,4% - президентських. 21,2% респондентів бачать вихід у формуванні коаліції у нинішній Верховній Раді, 51,7% - у проведенні референдуму з прийняття нової Конституції, не змогли дати відповідь – 9% опитаних.

Аналізуючи результати дослідження, Ю.РУБАН висловив думку, що в цілому поведінка політиків у нинішній ситуації не сприяє їхній підтримці населенням як кандидатів на президентську посаду. Все більше громадян, за його словами, бачать необхідність обирати на цих виборах за принципом “кращий з гірших”. На думку Ю.РУБАНА, дані опитування демонструють, що суспільство ще не визначилось із підтримкою тих чи інших кандидатів, й тому робити якийсь прогноз на наступні вибори поки що абсолютно некоректно.

Водночас він повідомив, що більшість респондентів довірили б керувати виходом з нинішньої економічної кризи В.ЯНУКОВИЧУ (26,4%) та Ю.ТИМОШЕНКО (24,2%).

Президентові України Віктору ЮЩЕНКО довірили б керувати заходами з подолання кризи 10,7% опитаних, екс-спікеру парламенту Арсенію ЯЦЕНЮКУ (5,7%), лідеру Народної партії Володимиру ЛИТВИНУ (5,5%). Нікому б з них не довірили керувати заходами з виходу з кризи 17,5% опитаних, ще 10% вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося з 21 по 24 листопада 2008 року за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення України віком від 18 років і старше. Опитано 2013 респондентів у всіх областях України, АР Крим та м.Києві. Похибка вибірки становить 2,3%.