Севастополь не допустить ухвалення рішень на шкоду підприємцям

Севастопольська міська рада під час вироблення антикризових заходів, з метою збереження робочих місць, не допустить ухвалення рішень на шкоду підприємцям.

Як передає УНІАН, про це заявив голова міської ради Валерій САРАТОВ журналістам після зустрічі з підприємцями міста, на якій обговорювалися питання мінімізації фінансово-економічної кризи в Севастополі. На думку керівника представницької влади міста, «потрібно створити обстановку взаємної довіри влади і бізнесу, тобто з тими, хто займається реальною справою, і не намагатися в умовах кризи, в надії заробити додаткові кошти, ввести якийсь новий «оброк», який приведе до скорочення робочих місць, а зрештою - до зменшення надходжень до бюджету міста і Пенсійного фонду».

Як вважає В.САРАТОВ, «депутати міськради повинні бути дуже обережними в ухваленні будь-яких рішень, які посилять роботу підприємців, і якщо, наприклад, підприємці з якихось причин, в умовах відсутності кредитів, затримують освоєння земельних ділянок, але регулярно платять оренду за землю, напевно, їм треба дати можливість продовжити договір». За словами голови міськради, подібна ситуація «склалася і з тими підприємцями, які не в змозі витримувати ставку орендної плати при оренді комунального майна. Вживши кардинальних заходів, ми і нових орендарів не зможемо знайти, і виникне проблема утримання цих приміщень».

На думку В.САРАТОВА, «відповіді на ці питання і повинен знайти міський антикризовий комітет і виконавча влада, до чиїх функцій входить дане питання, які на грудневій сесії внесуть свої пропозиції з мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи».