ВР Криму пропонує Нацбанку випустити пам`ятні монети

Верховна Рада Криму пропонує Головному управлінню Національного банку України в Автономній Республіці Крим ініціювати випуск пам`ятних монет, присвячених автономії та її пам`ятникам культурної спадщини.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Президії ВР Криму.

Так, кримські депутати просять випустити пам`ятні монети, присвячені АР Крим, 225-річчю Сімферополя, Алупкінському державному палацово-парковому музею-заповіднику, Свято-Успенському чоловічому монастирю в Бахчисараї.

Президія кримського парламенту вважає, що випуск пам`ятних монет сприятиме популяризації культурної спадщини, розташованої на території автономії.