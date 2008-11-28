ВР Криму пропонує Нацбанку випустити пам`ятні монети
12:59, 28 листопада 2008Крым
0 0
Мета - популяризація культурної спадщини
Верховна Рада Криму пропонує Головному управлінню Національного банку України в Автономній Республіці Крим ініціювати випуск пам`ятних монет, присвячених автономії та її пам`ятникам культурної спадщини.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Президії ВР Криму.
Так, кримські депутати просять випустити пам`ятні монети, присвячені АР Крим, 225-річчю Сімферополя, Алупкінському державному палацово-парковому музею-заповіднику, Свято-Успенському чоловічому монастирю в Бахчисараї.
Президія кримського парламенту вважає, що випуск пам`ятних монет сприятиме популяризації культурної спадщини, розташованої на території автономії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter