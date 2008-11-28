У Криму п`яний солдат викрав авто, збив людину і втік з місця ДТП

У Криму 19-річний військовослужбовець контрактної служби, перебуваючи у нетверезому стані, викрав з території військової частини автомобіль, збив жінку-пішохода і втік з місця аварії. Жінка померла дорогою до лікарні.

Як повідомили сьогодні у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму, інцидент стався цими днями.

Військовослужбовець разом зі своїм товаришем викрав «Москвич», що був без нагляду. На дорозі Перевальне-Алушта військовослужбовець, який керував машиною, збив робітницю Алуштинського тролейбусного парку, не надав допомоги і залишив місце ДТП. Потім кинув викрадений автомобіль і повернувся до своєї частини.

«Для надання допомоги потерпілій була викликана «швидка». Жінка померла дорогою до лікарні», - йдеться в повідомленні кримської міліції.

Інформація про викрадення автомобіля з території військової частини була поширена серед інспекторів дорожнього руху. Незабаром машину виявив наряд Державтоінспекції. На автомобілі міліціонери виявили сліди деформації переднього капота, даху, крила. А на місці ДТП вилучили фрагменти фарби бежевого кольору з викраденого авто. Господар, що з’явився, пізнав свій транспортний засіб, а також назвав прізвища людей, з якими випивав і які викрали його ж автомобіль, зазначається в повідомленні.

Військовослужбовця, який скоїв ДТП, затримано. Йому загрожує покарання, щонайменше, за чотирьох статтях: викрадення автівки, керування у стані алкогольного сп`яніння, наїзд на пішохода, а також за те, що залишив місце події і не надав допомоги постраждалому.

Надалі справу 19-річного хлопця розглядатиме Військова прокуратура.