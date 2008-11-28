Под`ячій за возз`єднання Криму з Росією готовий відсидіти

Координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Валерій ПОД`ЯЧІЙ вважає себе не винуватим у посяганні на територіальну цілісність України.

Про це сам В.ПОД`ЯЧІЙ повідомив по телефону кореспонденту УНІАН, коментуючи повідомлення СБУ про пред`явлення йому звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»).

«Я не вважаю себе винуватим», - заявив координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія».

В.ПОД`ЯЧІЙ повідомив про намір «оскаржити ухвалу» СБУ в Київському районом суді міста Сімферополя.

За словами координатора Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія», поки звинувачення пред`явлене тільки йому, при цьому він не виключив, що незабаром можуть бути пред`явлені звинувачення комусь із його соратників.

В.ПОД`ЯЧІЙ зазначив, що збирається «й далі продовжувати боротьбу за возз`єднання Криму з Росією». «Поки живу-дихаю, я робитиму все, щоб Крим повернувся до складу Росії. На волі, не на волі - все робитиму для цього», - заявив координатор Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія».

У прес-службі Головного управління Служби безпеки України в Криму відмовилися надати УНІАН інформацію у справі Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія».

Як повідомляв УНІАН, прес-центр Служби безпеки України сьогодні повідомив, що завершуються процесуальні дії у кримінальній справі, порушеній слідчими підрозділами СБУ за ознаками злочину, передбаченого ст. 110 КК України за фактом публічних закликів до порушення територіальної цілісності держави членами об`єднання «Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія».