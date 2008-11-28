«Тернопіль» готується продовжити чергування у Середземному морі

В рамках участі в операції НАТО “Активні зусилля” корвет Військово-Морських Сил України “Тернопіль” на грецькій військово-морській базі готується до продовження бойового чергування у Середземному морі.

Як повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні після проведення бойового чергування у визначеному районі Середземного моря в рамках операції НАТО “Активні зусилля” корвет ВМС Збройних сил України “Тернопіль” перебуває у грецькій військово-морській базі “Суда-Бей”.

Під час стоянки екіпаж українського корабля, яким командує капітан 3-го рангу Роман П’ЯТНИЦЬКИЙ, здійснює поповнення запасів продовольства та палива, підготовку матеріальної частини до виходу в море, проводить заняття з вивчення процедур операцій морського перехоплення.

30 листопада корвет “Тернопіль” візьме курс у визначений район Середземного моря для продовження бойового чергування. Під час патрулювання екіпаж українського корабля здійснюватиме контроль за цивільними суднами.

Відомості, зібрані українськими військовими моряками, передаватимуться у Морський оперативний центр у Неаполі (Італія) та у Центр судноплавства НАТО, що у Нортвуді (Велика Британія). Ці дані будуть враховані при аналізі ситуації із судноплавством у Середземному морі.

Участь корвета “Тернопіль” в антитерористичній операції НАТО “Активні зусилля” завершиться у першій декаді грудня.

Довідка УНІАН. Україна стала другою після Російської Федерації з країн, що не є членами НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”.

Метою операції є боротьба з тероризмом у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням зброї, протидії незаконним переміщенням людей та іншій протиправній діяльності з використанням цивільних суден.

У жовтні-листопаді 2006 року корвет “Тернопіль” здійснив свій перший 28-добовий середземноморський похід, під час якого провів практичні тренування з підготовки до участі у операції НАТО “Активні зусилля”. У травні-липні 2007 року український військовий корабель взяв безпосередню участь в операції.

У листопаді-грудні 2007 року до участі в операції “Активні зусилля” долучався корвет ВМС України “Луцьк”, а у травні-липні 2008 року – український фрегат “Гетьман Сагайдачний”.