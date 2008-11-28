ТВК Феодосії про гроші на вибори: натягуємо на голову – ноги мерзнуть

Територіальна виборча комісія Феодосії сподівається: вибори мера, які призначені на цю неділю, 30 листопада, пройдуть нормально, незважаючи на те, що поки що виділена лише половина від мінімальної суми, необхідної для їх проведення.

Про це телефоном кореспонденту УНІАН повідомив голова Феодосійського тервиборчкому Євген РИБАЛЬЧЕНКО.

На проведення виборів мера Феодосії за середніми питомими витратами, які визначив Центрвиборчком, необхідно було виділити 575 тисяч гривень з бюджету країни. Поки що виділений тільки перший транш – 50% від цієї суми. «Ми зараз стараємося ці гроші як коротку ковдру розтягнути. Натягуємо на голову – ноги мерзнуть», - сказав Є.РИБАЛЬЧЕНКО.

При цьому він повідомив, що «підготовка до виборів знаходиться на стадії завершення». «Нас можуть залишити без зарплати, але – головне – вибори ми проведемо», - наголосив Є.РИБАЛЬЧЕНКО.

За словами голови Феодосійського тервиборчкому, сьогодні від ЦВК надійшло повідомлення, що перерахування другого траншу, «нібито, намічене на 2 грудня».

При цьому Є.РИБАЛЬЧЕНКО зазначив, що фактичні витрати на проведення виборів мера Феодосії більше, ніж 575 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня раптово помер мер Феодосії Володимир Шайдеров. В.Шайдерова тричі – в 1998, 2002, 2006 роках – обирали міським головою Феодосії.

Парламент України призначив вибори мера Феодосії на 30 листопада.

У виборах мера беруть участь 7 кандидатів. У Феодосії близько 84,5 тис. виборців.