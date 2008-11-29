Програму розвитку мов нацменшин пропонують прийняти в Севастополі

Асоціація національно-культурних громад Севастополя пропонує розробити регіональну програму розвитку мов національних меншин і запропонувати її на розгляд міській раді.

За інформацією представника відділу внутрішньої політики Сергія ЦИПОРДЕЯ, раніше Севастопольською міською радою була прийнята програма регіональної російської мови і російської культури в Севастополі на 2007-2011 роки. На її реалізацію в 2007 році, додав він, було виділено 1 млн. грн., у 2008 році - також 1 млн. грн., на 2009 рік планується виділити 1,5 млн. грн.

Як сказав С.ЦИПОРДЕЙ, «в преамбулі цієї програми йдеться про те, що програма спрямована на створення рівних умов для розвитку і функціонування російської мови та інших мов у всіх сферах громадського життя міста. Разом з тим, слід зазначити, що аналогічної програми для національних меншин у місті не існує».

Він також зазначив, що «завдяки роботі, що проводиться, впродовж кількох років у місті не спостерігається фактів і випадків розпалювання міжнаціональної і расової ворожнечі. Цьому сприяє те, що практично всі заходи національно-культурні громади проводять спільно».

Також, за інформацією С.ЦИПОРДЕЯ, «в даний час в Севастополі створено і працює 34 національних культурних громади. За даними перепису 2001 року, на території Севастопольського регіону проживало 97 національностей і народностей із 130, що проживають в Україні. Всі громадські організації національних меншин працюють у складі Асоціації національно-культурних громад. Асоціація цього року відзначає своє 15-річчя».