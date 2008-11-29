В ОДКБ виключають повторення кавказьких подій у Криму
15:27, 29 листопада 2008Крым
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Україні самій потрібно розібратися
У Організації Договори про колективну безпеку (ОДКБ) виключають повторення кавказьких подій у Криму.
Про це в інтерв`ю УНІАН заявив генеральний секретар ОДКБ Микола БОРДЮЖА
«Щодо Криму це виключено – ніколи цього не буде», - наголосив М.БОРДЮЖА. На його думку, Україні самій потрібно розібратися з тим, що відбувається в Криму у сфері міжнаціональних відносин.
Він відзначив, що до конфлікту на Кавказі дуже багато політичних діячів чекали, коли ж вище політичне керівництво Росії визнає суверенітет Абхазії і Південної Осетії.
«Проте, всі ці роки Росія, навіть коли були зручні для цього ситуації, не йшла на це. Росію змусили піти на цей крок», - вважає М.БОРДЮЖА.
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